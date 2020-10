M. Šutaj Eštok: Ustanovujúci snem Hlasu bude zrejme v novembri online

Bratislava 25. októbra (TASR) - Nová strana expremiéra Petra Pellegrini Hlas - sociálna demokracia by mohla mať ustanovujúci snem už v novembri, a to online, v obmedzenom režime a s menším počtom delegátov, ako plánovala. Pre TASR to uviedol člen strany a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok. Priblížil, že na sneme by si mali zvoliť nové vedenie. Naznačil, že by v ňom okrem už známych tvárí mohli byť aj nové mená, nechcel ich zatiaľ konkretizovať.



"Aktuálna situácia nám trochu urobila škrt cez rozpočet. Plánovali sme urobiť ustanovujúci snem riadny, veľký, keďže záujem stať sa členom Hlasu je veľký. Plánovali sme snem zhruba pre 1000 delegátov," povedal Šutaj Eštok s tým, že vzhľadom na aktuálnu situáciu konzultovali možnosti aj s Ministerstvom vnútra (MV) SR. Na jar by chceli následne spraviť veľký pracovno-slávnostný snem.



Šutaj Eštok si nemyslí, že na post predsedu Hlasu bude iný kandidát ako Pellegrini. Diskusia o nových podpredsedoch podľa neho v strane prebieha. Pripustil, že v novembri možno zvolia polovicu z nich a zvyšok dovolia na jar. V zmysle stanov by ich mali mať šesť. Konkrétne mená kandidátov nepovedal. "Zatiaľ si treba počkať, chceme ohlásiť možno už teraz na sneme nejaké nové tváre," uviedol.



V súvislosti s funkciou generálneho manažéra strany uviedol, že v zmysle stanov ho určuje predseda. Šutaj Eštok nevylúčil, že by funkciu mohol zastávať on. "Ak sa pán predseda rozhodne, ak mi táto dôvera bude daná, ja ju určite s rešpektom a pokorou prijmem," povedal pre TASR.



Stranu Hlas - sociálna demokracia zaregistrovalo MV SR začiatkom septembra. Hlas sa začal formovať po tom, ako Pellegrini a viacerí jeho kolegovia odišli zo Smeru-SD, s ktorým sa názorovo rozišli. Medzi nimi je desať súčasných poslancov parlamentu, napríklad bývalí podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga, bývalá členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč.