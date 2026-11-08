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M. Šutaj Eštok: Útok v poľskom Krakove nemá presah na Slovensko
Polícia je podľa ministra pripravená zaistiť bezpečnosť počas blížiacich sa sviatkov napríklad aj na vianočných trhoch.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Sobotný (7. 11.) útok v poľskom Krakove, ktorý si vyžiadal obete a viacero zranených, nemá presah na Slovensko. Spravodajské služby a bezpečnostné zložky situáciu v súvislosti s radikalizáciou sledujú. V relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to deklaroval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Predseda opozičného PS Michal Šimečka poukázal na napätú atmosféru v spoločnosti. Obaja politici vyjadrili sústrasť rodinám obetí a zraneným.
Polícia je podľa ministra pripravená zaistiť bezpečnosť počas blížiacich sa sviatkov napríklad aj na vianočných trhoch. „My sme pripravení aj nasadiť adekvátny počet policajtov, ktorí budú zabezpečovať takéto veľké podujatia,“ uviedol. Dodal však, že nikdy sa nedá urobiť všetko pre to, aby sa takémuto činu predišlo. Poukázal pritom na tohtotýždňovú streľbu na bratislavskej Tomášikovej ulici.
Šimečka pripomenul, že vládna väčšina v parlamente v minulosti odmietla opozičné návrhy, ktoré mali zvýšiť napríklad bezpečnosť na školách. Za PS deklaroval, že poslanci jeho klubu podporia všetky dobré návrhy koalície. Zníženie vekovej hranice pre trestnoprávnu zodpovednosť podľa neho nie je dobrým krokom.
Minister reagoval, že základom má byť zodpovednosť rodičov za svoje deti. Spomenul aj to, že obnovenie záchytiek by mohlo byť financované z ďalšieho programového obdobia Európskej únie, ktoré sa má začať v roku 2028. Potrebná je aj regulácia sociálnych sietí, s čím súhlasil aj Šimečka, no preferuje celoeurópsku reguláciu. Legislatíva jednej krajiny na celoeurópskom trhu je podľa neho nevykonateľná. „My sme za to, aby tá regulácia prišla. Mala prísť oveľa skôr. Naši europoslanci týmto spôsobom pracujú v Európskom parlamente,“ vyhlásil.
Šimečka v televízii zároveň vysvetľoval, že PS by v prípade účasti v ďalšej vláde presadzovalo obmedzenie vyplácania 13. dôchodkov seniorom s vysokými dôchodkami. Cieľom by bolo ušetrenie aspoň 500 miliónov eur, teda približne polovice sumy. Peniaze by mohli byť použité napríklad na odstránenie poplatkov u lekárov, kde by seniori mohli ušetriť. Po naštartovaní ekonomického rastu by seniori mohli dostávať slušne valorizovaných 12 dôchodkov. Podľa svojich slov sa obáva krachu Slovenska, čo by ohrozilo vyplácanie dôchodkov úplne. Lepšie nastaviť by bolo podľa neho treba aj energopomoc.
Šutaj Eštok s obmedzením 13. dôchodkov nesúhlasí. Deklaroval, že Hlas-SD nebude vo vláde, ktorá by z nich chcela zobrať čo i len cent. Ministerka hospodárstva z Hlasu-SD, ktorému Šutaj Eštok predsedá, Denisa Saková podľa neho systém energopomoci pripravila a je na budúcej vláde, aby si adresnosť určila podľa svojich kritérií.
Polícia je podľa ministra pripravená zaistiť bezpečnosť počas blížiacich sa sviatkov napríklad aj na vianočných trhoch. „My sme pripravení aj nasadiť adekvátny počet policajtov, ktorí budú zabezpečovať takéto veľké podujatia,“ uviedol. Dodal však, že nikdy sa nedá urobiť všetko pre to, aby sa takémuto činu predišlo. Poukázal pritom na tohtotýždňovú streľbu na bratislavskej Tomášikovej ulici.
Šimečka pripomenul, že vládna väčšina v parlamente v minulosti odmietla opozičné návrhy, ktoré mali zvýšiť napríklad bezpečnosť na školách. Za PS deklaroval, že poslanci jeho klubu podporia všetky dobré návrhy koalície. Zníženie vekovej hranice pre trestnoprávnu zodpovednosť podľa neho nie je dobrým krokom.
Minister reagoval, že základom má byť zodpovednosť rodičov za svoje deti. Spomenul aj to, že obnovenie záchytiek by mohlo byť financované z ďalšieho programového obdobia Európskej únie, ktoré sa má začať v roku 2028. Potrebná je aj regulácia sociálnych sietí, s čím súhlasil aj Šimečka, no preferuje celoeurópsku reguláciu. Legislatíva jednej krajiny na celoeurópskom trhu je podľa neho nevykonateľná. „My sme za to, aby tá regulácia prišla. Mala prísť oveľa skôr. Naši europoslanci týmto spôsobom pracujú v Európskom parlamente,“ vyhlásil.
Šimečka v televízii zároveň vysvetľoval, že PS by v prípade účasti v ďalšej vláde presadzovalo obmedzenie vyplácania 13. dôchodkov seniorom s vysokými dôchodkami. Cieľom by bolo ušetrenie aspoň 500 miliónov eur, teda približne polovice sumy. Peniaze by mohli byť použité napríklad na odstránenie poplatkov u lekárov, kde by seniori mohli ušetriť. Po naštartovaní ekonomického rastu by seniori mohli dostávať slušne valorizovaných 12 dôchodkov. Podľa svojich slov sa obáva krachu Slovenska, čo by ohrozilo vyplácanie dôchodkov úplne. Lepšie nastaviť by bolo podľa neho treba aj energopomoc.
Šutaj Eštok s obmedzením 13. dôchodkov nesúhlasí. Deklaroval, že Hlas-SD nebude vo vláde, ktorá by z nich chcela zobrať čo i len cent. Ministerka hospodárstva z Hlasu-SD, ktorému Šutaj Eštok predsedá, Denisa Saková podľa neho systém energopomoci pripravila a je na budúcej vláde, aby si adresnosť určila podľa svojich kritérií.