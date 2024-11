M. Šutaj Eštok volá po dohode medzi SNS a poslancami okolo R. Huliaka

Bratislava 22. novembra (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD urobí všetko pre stabilitu vládnej koalície. Deklaroval to jej líder Matúš Šutaj Eštok. Poukázal na to, že situácia okolo poslaneckého klubu SNS nie je jednoduchá. Vyzval na dohodu medzi národniarmi a poslancami parlamentu okolo Rudolfa Huliaka, ktorí z klubu SNS odišli.



"Ja som aj apeloval na predsedu SNS Andreja Danka, aby našli dohodu spolu s pánom Huliakom a ďalšími dvoma poslancami. Myslím si, že všetci členovia vládnej koalície vedia, prečo ich ľudia zvolili, pretože sme hovorili o tom, že chceme ukončiť chaos, ktorý tu 3,5 roka bol, že chceme pracovať pre ľudí. My v Hlase s tým naďalej rátame. Verím, že sa situácia stabilizuje a že budeme naďalej môcť pracovať pre ľudí," vyhlásil počas piatkového výjazdu v obci Tokajík v okrese Stropkov.



Šutaj Eštok si myslí, že po dohode nezaradených poslancov okolo Huliaka a SNS sa situácia v koalícii stabilizuje. "Verím, že aj všetci naši koaliční partneri to myslia vážne s týmto vládnutím, že aj poslanci okolo pána Huliaka, ktorí jasne deklarovali podporu vládnej koalícii, sa budú správať zodpovedne," uzavrel.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend na sneme Smeru-SD vyhlásil, že je potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Zároveň odmietol udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Po tom, čo poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík odišli z klubu SNS, má vládna koalícia oficiálne v Národnej rade (NR) SR 76 poslancov.