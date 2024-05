M. Šutaj Eštok: Výkon policajtov je navýšený o 30 až 40 percent

Bratislava 19. mája (TASR) - Výkon policajtov je po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) navýšený zhruba o 30 až 40 percent. V nedeľu o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Doplnil, že všetci policajti sú dnes v teréne, na uliciach, monitorované sú miesta so zvýšeným výskytom ľudí, ale aj ústavní činitelia či ďalšie rizikové osoby. Pod zvýšenou kontrolou sú aj nemocnice.



"Doslova všetci policajti sú dnes v teréne, sú na uliciach," skonštatoval Šutaj Eštok ubezpečujúc, že robia všetko pre to, aby bola bezpečnosť ľudí na Slovensku garantovaná.



Monitorované sú obchodné centrá i miesta so zvýšeným pohybom ľudí. Monitorované a chránené sú tiež obydlia ústavných činiteľov, osobitne sú chránení aj ústavní činitelia. Rovnako tak politici, ktorým prišli rôzne vyhrážky smrti. Monitorované sú taktiež objekty dôležitého významu, ako sú úrady, administratívne budovy i redakcie viacerých novín a televízií.



"Prebiehajú operatívne úkony, aby sme monitorovali všetky rizikové osoby, prípadne skupiny," poznamenal Šutaj Eštok.



V neposlednom rade je posilnená aj ochrana nemocníc. Podľa SIS sa malo podariť získať informáciu o tom, že podobný bombový útok, aký bol nedávno namierený na školy či bankové inštitúcie, je možný a vysoko pravdepodobný v najbližšom období aj na nemocnice. V jednom z týchto zariadení je v súčasnosti aj premiér Robert Fico.



"Boli prijaté opatrenia, o ktorých budeme informovať možno už v budúcom týždni," uviedol námestník riaditeľa SIS poverený výkonom právomocí riaditeľa SIS Pavol Gašpar.