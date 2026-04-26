M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka
Podľa Majerského by malo byť vyšetrovanie prípadu napadnutia Ferenčáka dôkladné a dôsledné, aby sa vyvrátili všetky podozrenia.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Minister vnútra SR a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok vylúčil, že by v prípade sobotného (25. 4.) napadnutia nezaradeného poslanca Národnej rady SR a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka išlo o politický motív. Garantoval, že polícia všetko prešetrí. Poslanec národnej rady a predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský pripustil, že by mohlo ísť o politický motív. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
„Polícia prešetrí každý jeden prípad násilia. Ja ako politik odsudzujem akékoľvek násilie na predstaviteľoch opozície alebo koalície. Pre mňa je pán Ferenčák uzatvorená kapitola,“ povedal Šutaj Eštok. Podľa Majerského by malo byť vyšetrovanie prípadu napadnutia Ferenčáka dôkladné a dôsledné, aby sa vyvrátili všetky podozrenia. „Ak je napadnutý poslanec národnej rady a ešte sa mu aj vyhráža slovami ten, kto ho napadol, tak zrejme tam asi je politický motív,“ doplnil.
Majerský si myslí, že pri vyšetrovaní môžu vznikať určité pochybnosti, pretože Ferenčák je exponovaná osoba a v kontre so svojou materskou stranou Hlas-SD. Šutaj Eštok garantoval, že vyšetrovanie bude absolútne nezávislé. Uviedol, že príslušníci úradu pre ochranu ústavných činiteľov sú profesionáli, rovnako ako policajti. Zároveň dodal, že s Ferenčákom nemá žiadny spor a rozhodnutie o jeho vylúčení zo strany Hlas-SD považuje za správne.
V diskusii sa venovali aj opätovnému neotvoreniu mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolávaniu ministra vnútra. Šutaj Eštok deklaroval, že je pripravený reagovať na výhrady opozície a rozobrať ich bod po bode. Výhrady sú podľa Majerského hodné vysvetlenia.
Témou bolo aj júlové referendum. Majerský nepovažuje za správne, že bude počas prázdnin, znižuje sa tak podľa neho možnosť väčšej účasti. Zároveň ho označil za „drahú predvolebnú kampaň Demokratov“. Dodal, že otázky, ktorých sa bude týkať, by bolo možné riešiť v parlamente. Šutaj Eštok uviedol, že v rámci postoja k referendu sa takmer vo všetkom zhoduje s Majerským. Prezident SR Peter Pellegrini však podľa neho vyhlásil termín na 4. júla, pretože chcel zabezpečiť, aby sa mohli zapojiť aj voliči zo zahraničia.
Diskutovali aj o návrhu zákona, ktorý ruší možnosť voľby zo zahraničia poštou. Majerský by súčasný systém zachoval. Šutaj Eštok presadzoval hlasovanie na ambasádach.
