M. Šutaj Eštok vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek. Počas tohto víkendu sa podľa neho netreba nikam ponáhľať. Minister to uviedol na sociálnej sieti.
„Na cestách aj v okolí cintorínov budú naše bezpečnostné a záchranné zložky dohliadať na pokojnú a dôstojnú atmosféru, ktorú si tento čas zaslúži. Ďakujem preto všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí aj v týchto dňoch slúžia, aby sme sa všetci bezpečne dostali domov,“ uviedol Šutaj Eštok.
Polícia informovala, že počas sviatočného víkendu posilní svoju prítomnosť na cestách aj v okolí cintorínov i iných rušných miest. Vodičov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Upozornila, že sa v uliciach miest a obcí bude vyskytovať vyšší počet chodcov.
