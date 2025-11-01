Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Slovensko

M. Šutaj Eštok vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek

.
Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prichádza na rokovanie vlády SR v stredu 22. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR

Polícia informovala, že počas sviatočného víkendu posilní svoju prítomnosť na cestách aj v okolí cintorínov i iných rušných miest.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek. Počas tohto víkendu sa podľa neho netreba nikam ponáhľať. Minister to uviedol na sociálnej sieti.

„Na cestách aj v okolí cintorínov budú naše bezpečnostné a záchranné zložky dohliadať na pokojnú a dôstojnú atmosféru, ktorú si tento čas zaslúži. Ďakujem preto všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí aj v týchto dňoch slúžia, aby sme sa všetci bezpečne dostali domov,“ uviedol Šutaj Eštok.

Polícia informovala, že počas sviatočného víkendu posilní svoju prítomnosť na cestách aj v okolí cintorínov i iných rušných miest. Vodičov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Upozornila, že sa v uliciach miest a obcí bude vyskytovať vyšší počet chodcov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

ULICAMI BRATISLAVY: Letecké katastrofy - Zlaté piesky aj Husákova žena