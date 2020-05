M. Šutaj Eštok: Zatvorenie obchodov v nedeľu je téma na diskusiu

Bratislava 20. mája (TASR) – Zákaz predaja v nedeľu aj po skončení sa mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je téma na diskusiu a poslanci urobia všetko pre to, aby parlament prijal "čo najlepšie riešenie". Povedal to v stredu poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD). Práve poslanci opozičných strán Smer-SD a ĽSNS podali do parlamentu návrhy zmeny Zákonníka práce, ktoré nedeľný predaj zakazujú. O oboch návrhoch by mali poslanci rokovať na júnovej schôdzi.



"Vnímame aj prieskumy ľudí, ktorí si myslia, že po tejto koronakríze by obchody v nedeľu nemuseli byť zatvorené. Myslím si, že je to na diskusiu. Ja mám skôr ten názor, aby to bolo dobrovoľné," povedal Šutaj Eštok. Poslanec upozornil, že ak zostanú zatvorené obchody, vznikne otázka, čo urobiť s reštauráciami a podobnými prevádzkami. "Som za to, aby sa táto debata otvorila a umožnili sme priestor na diskusiu," dodal.



Podľa Šutaja Eštoka sa debata aj s koalíciou uskutoční tak, aby parlament prijal čo najlepšie riešenie. "Urobíme všetko pre to, aby sme presvedčili silou argumentov," povedal Šutaj Eštok.



Poslanec odmietol, že by podaním návrhu jeho stranícki kolegovia Ján Podmanický a Marián Kéry chceli rozhádať súčasnú vládnu koalíciu. V tej na zákaz nedeľného predaja aj po skončení sa koronakrízy nie je jednotný názor. Zatiaľ čo premiér a predseda OĽaNO Igor Matovič spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina) si zachovanie zákazu vedia prestaviť, predseda SaS Richard Sulík je proti a spolieha sa na to, že pokiaľ nie je na tejto téme zhoda, koaliční poslanci zákaz nepodporia.