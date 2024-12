M. Svítok: Agentúrna fotografia je aj o boji s časom a počasím

Bratislava 19. decembra (TASR) - Prácu agentúrneho fotografa, výnimočnosť agentúrnej fotografie, ale aj vlastnú tvorbu predstavia fotoreportéri Tlačovej agentúry SR na štvrtkovej besede v bratislavskom Zichyho paláci. Prvú zo série diskusií organizuje Nadácia Slovak Press Photo.



"Pri agentúrnej fotografii nejdeme až tak do hĺbky pri jednotlivých témach ako fotografi z denníkov či týždenníkov, ktorí sa téme môžu venovať viacero dní," povedal pre TASR vedúci jej obrazovej redakcie Michal Svítok. V jeho tíme pracuje 12 fotoreportérov, ktorí obrazovo pokrývajú všetky oblasti života na Slovensku, či už je to politické dianie, kultúrne či športové podujatia.



Na zachytenie významných momentov majú agentúrni fotoreportéri niekedy len minúty, v lepšom prípade hodiny, nemajú však možnosť "vyhrať sa" so zábermi z akcií či tlačových konferencií niekoľko dní. "Agentúrna fotografia je možno na prvý pohľad jednoduchá, ale často sa za ňou skrýva oveľa viac práce ako za tými fotkami, na ktorých sa pracuje roky," hovorí Svítok. Dodáva, že práca agentúrneho fotografa je často bojom s veternými mlynmi, časom, technikou a niekedy aj s ľuďmi.



"Vydarená fotografia je niekedy o veľmi dlhom čakaní alebo aj o boji s počasím," poznamenáva vedúci obrazovej redakcie TASR a spomína svojho kolegu Martina Baumanna. Ten má svoje skúsenosti s čakaním na dobrú fotku napríklad na zasnežených svahoch, keď zachytáva našich pretekárov na lyžiarskych šampionátoch. "Takisto je to aj pri iných športoch, ktoré sa dejú pod holým nebom, tam si človek vytrpí. Inokedy je práca agentúrneho fotografa o niekoľkohodinovom čakaní na výsledky politických rokovaní," poznamenáva Svítok.



Na besede Nadácie Slovak Press Photo plánuje s kolegami hovoriť aj tom, ako musí agentúrny fotograf pri niektorých podujatiach precestovať tisíce kilometrov, aby potom na mieste udalosti spravil párminútové fotenie. "Za pár minút je po všetkom a znova cestujete x hodín naspäť. Agentúrny fotograf asi najviac bojuje s časom, človek sa musí obrniť okrem technickej znalosti aj obrovskou trpezlivosťou," prezradil Svítok.



Na besede sa o svoje skúsenosti oceňovaného agentúrneho fotoreportéra podelí s kolegami Baumannom, Pavlom Neubauerom, Jaroslavom Novákom a Danielom Stehlíkom. Vstup na besedu so začiatkom o 17.30 h je voľný.