M. Truban prijal pozvanie I. Matoviča za spoločný stôl

Bratislava 11. februára (TASR) - Líder koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban prijal pozvanie Igora Matoviča (OĽaNO) za spoločný stôl. Vníma to ako pozitívny krok, keďže sa od začiatku snažili s opozičnými stranami spolupracovať. Povedal to v utorok na tlačovom brífingu.



"Po tom, ako Igor Matovič predstavil svoj volebný program, tak má teraz zmysel sa s ním o tom baviť," povedal Truban. Tak ako Matovič, aj on chce ukázať ľuďom, že vedia spolupracovať. Truban však chce, aby sa Matovič nevyhrážal predčasnými voľbami vo svojej ankete s bodmi, ktorými podmieni po voľbách svoj vstup do koalície.



Predseda Spolu Miroslav Beblavý hovorí, že Matoviča treba brať vážne, pretože je opozičným politikom s najväčším preferenciami. "Všetko, čo hovorí a robí, treba brať vážne a primerane na to reagovať v záujme Slovenska," myslí si Beblavý. Tvrdí tiež, že na spoločnú diskusiu boli pripravení už sedem mesiacov a sú radi, že aj Matovič je 'na palube'. "Dnes je tam už v pozícii niekoho, kto chce byť kapitánom. Má zodpovednosť, aby k tomu pristúpil aj on s absolútnou vážnosťou," skonštatoval.



Na 11 bodov ankety, ktorú Matovič predstavil, si PS-Spolu pripravila odbornú analýzu. Beblavý podotkol, že niektoré návrhy sú zhodné s ich programom a môžu sa "na nich dohodnúť okamžite". Niektoré návrhy podľa Beblavého ohrozujú životy ľudí alebo ich majetky alebo sú protiústavné.



Matovič v utorok pozval predsedov demokratických opozičných strán, aby sa dohodli na spoločných bodoch programu do tohtoročných parlamentných volieb. Môžu tak urobiť do dňa volieb.