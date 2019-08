M. Uhrík sa po dvoch rokoch ospravedlnil šéfovi Múzea SNP S. Mičevovi

Uhrík v máji 2017 o Mičevovi vyhlásil, že bol pracovníkom Štátnej bezpečnosti, ktorý donášal na ľudí a udával ich za peniaze.

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) – Europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS) sa ospravedlnil generálnemu riaditeľovi Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislavovi Mičevovi, o ktorom v máji v roku 2017 v diskusnej relácii TA3 vyhlásil, že "bol pracovníkom Štátnej bezpečnosti, ktorý donášal na ľudí a udával ich za peniaze". Zverejnil to v utorok na sociálnej sieti Mičev.



"Kroky spravodlivosti sú pomalé, ale sem-tam úspešné. Vyjadrenia pána Uhríka výrazne zasiahli do mojej volebnej kampane na predsedu banskobystrického vyššieho územného celku. Občiansku žalobu som podal v júli 2017. Po dvoch rokoch mi dal za pravdu nie súd, ale sám autor nepravdivých, klamlivých výrokov. Nuž a tak som dostal ospravedlnenie teraz už od europoslanca. Vidiac, že argumenty k jeho výrokom sú nevyvrátiteľné, navrhol dohodu," reagoval na sociálnej sieti Mičev s tým, že na základe súdnej dohody môže list zverejniť.



"Uvedené informácie, ktoré som verejne vyhlásil, sú nepravdivé. Za tieto nepravdivé výroky, ktoré poškodili vašu česť a dôstojnosť, ako aj dobré meno v spoločnosti, sa vám ospravedlňujem," píše v liste europoslanec Uhrík. Ten je datovaný 12. júla v Nitre.



"Koniec-koncov aj tento výsledok je mi platný ako 'fusakle' mŕtvemu, ale napriek tomu je to určité zadosťučinenie," dodáva generálny riaditeľ Múzea SNP.



Mičev ako kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja informoval o žalobe na Uhríka 31. augusta 2017 na tlačovej besede v Banskej Bystrici. Požiadal o stanovisko Ústav pamäti národa, ktorý na základe zákona o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu vydal stanovisko, že nie je evidovaný ako spolupracovník. Žiadal verejné ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške jedno euro. Uhrík mu vtedy odkázal: "Ospravedlňovať sa určite nemienim."