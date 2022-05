M. Uhrík: Závery CoFoE zohľadňujú najmä záujmy európskych inštitúcií

Bratislava/Brusel 27. mája (TASR) - Závery Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) zohľadňujú najmä záujmy európskych inštitúcií. Myslí si to slovenský europoslanec Milan Uhrík.



"Konferencia o budúcnosti Európy je dobrá myšlienka s veľkým potenciálom, ak by Brusel dokázal rešpektovať názorovú pluralitu a zapojiť do diskusie a rozhodovacích procesov tých, ktorí majú na veci odlišný pohľad," zdôraznil Uhrík z mimoparlamentného hnutia Republika.



Z opisu a priebehu konferencie usudzuje, že jej skutočným cieľom bolo navodiť zdanie demokracie, plurality názorov a záujmu o občanov. "V praxi to boli prejavy pred prázdnou sálou, mimovládky a aktivisti platení bruselskými peniazmi a študenti, ktorých náklonnosť si kupujú cez rôzne výlety, stáže, pobyty opäť zväčša za bruselské peniaze," doplnil nezaradený europoslanec.



Neformálny dokument, v ktorom desať členských štátov EÚ varuje pred unáhlenými zmenami základných zmlúv Únie, vníma Uhrík ako prejav obáv zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajín.



Občania členských štátov EÚ mali v rámci konferencie do mája 2022 možnosť vyjadriť sa k fungovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE napokon v apríli tohto roka prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.