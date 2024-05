M. Vallo: Nič nemôže ospravedlniť útok na predsedu vlády

Bratislava 15. mája (TASR) - Nič nemôže ospravedlniť útok na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Nenávisť a napätie, ktoré sa v spoločnosti nazhromaždili, si vyžiadali krutú daň. Na sociálnej sieti to uviedol primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.



"Je to hanebný čin úplne mimo pravidiel a hodnôt, ktoré ako spoločnosť vyznávame. Najdôležitejšie však v tejto chvíli je, aby neeskalovali ďalej aj vzhľadom na to, čo týmto výstrelom predchádzalo a čo by mohlo nasledovať," povedal Vallo. Doplnil, že premiérovi úprimne praje, aby sa zo zranení čo najskôr zotavil.