M. Venhart:Slovenskému jadrovému priemyslu chýbajú kvalitní absolventi

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenskému jadrovému priemyslu chýbajú kvalitní absolventi. Vďaka členstvu Slovenska v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) môžu byť slovenskí vedci súčasťou medzinárodných tímov a môžu sa tam školiť študenti. Pre TASR to uviedol Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý s CERN-om spolupracuje. Organizáciu v sobotu navštívi prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Slovensko je členským štátom CERN-u od svojho vzniku, čiže od roku 1993. Významným je prenos technológií na Slovensko. "Máme aj vlastnú urýchľovačovú infraštruktúru, kde sme schopní školiť študentov. Je to veľmi dôležité pre náš jadrový priemysel," skonštatoval Venhart.



Výhodou členstva je možnosť slovenských firiem uchádzať sa o tendre v rámci CERN-u. "Slovensko je v tomto smere dlhodobo veľmi úspešné," poznamenal fyzik. Prínosom je aj to, že do inštitútu sa dostávajú slovenskí študenti. Majú tak podľa Venharta prístup k prvotriednym dátam, čo je dôležité pre ich ďalšie vzdelanie v oblasti jadrovej a časticovej fyziky, nukleárnej medicíny, analýzy veľkých dát či informačných technológií.



Priamu spoluprácu s CERN-om majú dva ústavy SAV, a to ústav experimentálnej fyziky (ÚEF) a fyzikálny ústav. Na ÚEF sú dve skupiny, ktoré sú aktívne na experimentoch ATLAS a ALICE priamo na veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC). "Kolegovia z tohto ústavu zodpovedajú najmä za vývoj v oblasti elektroniky," povedal Venhart.



Fyzikálny ústav má skupinu, ktorá je aktívna na experimente ISOLDE. Vlajkovou loďou ústavu je experiment IS521, na ktorom realizujú experimenty pomocou spektrometra TATRA, priblížil Venhart. "Z pohľadu SAV je CERN mimoriadne významným zahraničným partnerom. Podobne nás vníma aj samotný CERN, čo potvrdila v roku 2018 na oficiálnej návšteve akadémie aj generálna riaditeľka CERN-u Fabiola Gianottiová," poznamenal.



CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.