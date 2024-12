M. Vernarcová: Všetky druhy popálenín je potrebné dať pod vlažnú vodu

Bratislava 23. decembra (TASR) - Všetky druhy popálenín, či už od horúceho oleja, priameho ohňa, sviečky alebo plechu na pečenie, je potrebné dať pod vlažnú vodu a sprchovať. V prípade popálenín väčšieho rozsahu treba vzápätí volať tiesňovú linku. Pre TASR to uviedla vedúca Strediska odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Margita Vernarcová.



"Len čo sa popálim, treba popálenú časť dať pod vlažnú jemne padajúcu sprchu a sprchovať tú časť tela, kým cítime bolesť," priblížila. Popáleniny podľa nej vždy spôsobujú bolesť, ale ak sú menšieho rozsahu, vieme si s nimi poradiť aj doma. Podotkla, že opakované osprchovanie môže pomôcť zvládnuť akútnu 48-hodinovú fázu popáleniny.



Ak dieťa na seba vyleje horúcu kávu, polievku či olej, môže dôjsť k poškodeniu tváre, hrudníka aj stehien, čo je rozsiahla časť tela u dieťaťa. "V tom prípade treba hneď dieťa zobrať do sprchy, pustiť na neho vlažnú vodu a vzápätí volať tiesňovú linku 155. Je to už popálenina veľkého rozsahu a život ohrozujúci stav," doplnila Vernarcová.