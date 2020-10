M. Vetrák: Reforma hovorí o pohyblivom veku odchodu sudcov do dôchodku

Bratislava 2. októbra (TASR) - Hnutie OĽANO chce ešte diskutovať o veku odchodu sudcov do dôchodku. Reforma súdnictva, ktorú tento týždeň schválila vláda, navrhuje odchod do dôchodku v 65 rokoch s možnosťou odísť až v 68 rokoch. Šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) uviedol, že v programovom vyhlásení vlády (PVV) sa hovorí o pevne stanovenej vekovej hranici, a to 65 rokov. V parlamente chce diskutovať aj o ďalších témach z reformy.



"To, čo navrhuje pani ministerka, nehovorí o pevne stanovenej hranici, hovorí o pohyblivej hranici," reagoval Vetrák na návrh reformy z dielne ministerstva spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej (Za ľudí). Reforma hovorí, že sudca môže odísť do dôchodku aj v 68 rokoch, ak o to požiada. "Takto ale nie je formulované programové vyhlásenie vlády, pretože našim zámerom bolo, aby bola pevne stanovená veková hranica, kedy sudca bude musieť odísť do dôchodku a nie, že si bude môcť vyberať, či odíde v 65 alebo až v 68 rokoch," skonštatoval Vetrák na piatkovej tlačovej konferencii.



Šéf výboru súhlasí s úpravou prechodného režimu, ak sudcovia odchádzajú do dôchodku a je problém s hromadnými výberovými konaniami sudcov. "Upravme na tri roky prechodný režim tak, že v 65 rokoch budú musieť odísť, ale predĺžia si to do 68, ale na tie tri roky. Ale potom chceme mať zavedenú pevne stanovenú hranicu tak, ako sme sa na tom dohodli v PVV. Myslím si, že tento argument je o dosť silnejší, ako tie, ktoré hovorí ministerka," povedal s tým, že o tom budú diskutovať v parlamente. "Takýchto otázok je viac, kde si myslíme, že nie je návrh, ktorý prešiel vládou, dostatočne dobrý na to, aby zohľadňoval v plnej miere PVV," dodal.



Ústavný zákon v oblasti justície chce definitívne ukotviť vekový cenzus sudcov. Po novom by z funkcie odchádzali sudcovia všeobecných súdov vo veku 65 rokov, respektíve 68 rokov, ak by o to sami požiadali. V prípade sudcov ústavného súdu by to bolo 72 rokov.