M. Vetrák: Sme otvorení diskusii o úprave zákona o obecnom zriadení

Bratislava 2. februára (TASR) - Novela zákona o obecnom zriadení má opätovne priznať viaceré právomoci samosprávnym zastupiteľstvám a ich radám, komisiám či poslancom. Majú sa tým napraviť nedostatky zavedené novelou z roku 2018. Návrh predložili poslanci OĽANO. V stanovisku uviedli, že citlivo vnímajú aj kritiku novely od starostov a primátorov.



Návrh sa podľa jedného z predkladateľov Milana Vetráka (OĽANO) zároveň snaží riešiť situáciu, keď obecný, miestny či mestský úrad napriek zákonom uloženej povinnosti neplní uznesenia zastupiteľstva, a to aj v prípadoch, ak bolo prelomené veto primátora alebo starostu.



Vetrák tvrdí, že poslanci sú otvorení diskusii vrátane z nej vyplývajúcich úprav k novele. "Samosprávne zákony by mali byť nastavené tak, aby zodpovedali európskemu štandardu a zároveň zabezpečovali dostatočnú úroveň kontrolných a iniciatívnych oprávnení zastupiteľstva a jeho poslancov vrátane sankčných mechanizmov na úrovni samosprávy alebo štátu v prípade, ak starosta, primátor alebo župan porušuje zákon alebo neplní uznesenia zastupiteľstva, ktorých výkon podľa zákona o obecnom zriadení nemožno pozastaviť," skonštatoval.



Poslanec priblížil, že novelou reagujú na novelu z roku 2018, ktorou podľa neho bývalá vláda posilnila právomoci starostov a primátorov na úkor zastupiteľstiev a ich poslancov.



Predkladatelia v dôvodovej správe uviedli, že ich návrh precizuje ustanovenia týkajúce sa výkonu samosprávy obcami, rozširuje viaceré kompetencie obecného zastupiteľstva a nezlučiteľnosť funkcie starostu a funkcie poslanca s inými funkciami. "V oblasti kompetencií obecného zastupiteľstva a poslancov návrh zákona rozširuje okruh osôb, ktoré je poslanec oprávnený počas rokovania obecného zastupiteľstva interpelovať, tiež sa rozširuje okruh osôb, od ktorých poslanec a obecné zastupiteľstvo môžu požadovať informácie a vysvetlenia," priblížili.



Novou legislatívou sa tiež majú precizovať ustanovenia o účasti poslancov na kontrolách a posilniť sa má pozícia obecného zastupiteľstva pri uplatňovaní tzv. sistačného práva starostom obce. Upraviť tiež má povinnosti obcí v oblasti zverejňovania, rozšíriť má práva obyvateľov obce o právo účasti na zasadnutí výborov a komisií ako výkonných, kontrolných, iniciatívnych a poradných orgánov a o právo byť informovaný o činnosti orgánov samosprávy obce, o nakladaní s majetkom obce či o hospodárení obce.



Okrem iného poslanci navrhujú, aby starosta bez súčinnosti obecného zastupiteľstva menoval len prvého prednostu po jeho nástupe do funkcie. Každého ďalšieho prednostu by mohol vymenovať len so súhlasom obecného zastupiteľstva. Návrhom sa tiež upravujú kompetencie hlavného kontrolóra.