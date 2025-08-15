< sekcia Slovensko
M. Viskupič kritizuje premiéra za to, že rast ekonomiky je slabý
Zároveň poukázal na to, že nižšia zadlženosť SR v porovnaní s niektorými európskymi krajinami neznamená to, že je na tom štát dobre.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Rast ekonomiky je na Slovensku slabý, vláda sa rekordne zadlžuje a nízka nezamestnanosť nie je výsledkom práce súčasnej koalície, ale dôsledkom odchodu mladých ľudí a ďalších osôb z trhu práce. Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) tak reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k štatistickým ukazovateľom v SR. Týmito vyjadreniami podľa Viskupiča zavádza verejnosť a tiež nepredstavujú realitu slovenského hospodárstva.
„Áno, nezamestnanosť je na historickom minime. Ale nie vďaka tejto vláde, práve naopak. Mladí odchádzajú zo Slovenska čoraz viac, lebo nechcú žiť v krajine, kde premiér útočí na študentov, menšiny a šíri ruskú propagandu. Z pracovného trhu odchádzajú aj ľudia, ktorí by mohli ešte pracovať, predčasné dôchodky a 13. dôchodky sú nastavené tak, že sa viac oplatí ísť do dôchodku, ako pracovať. Toto nie je signál silnej ekonomiky, ale straty potenciálu. O silnejúcej ekonomike by hovorila rastúca zamestnanosť, a tá u nás nerastie,“ upresnil Viskupič.
Zároveň poukázal na to, že nižšia zadlženosť SR v porovnaní s niektorými európskymi krajinami neznamená to, že je na tom štát dobre. Aktuálne sa podľa neho zadlžuje najrýchlejšie v celej EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), a to z dôvodu neadresných sociálnych balíčkov a energopomoci pre každého, teda aj pre tých najbohatších. Fico podľa neho porovnáva dlh štátu len s tými krajinami, ktoré sa mu hodia, avšak Česko, kde je dlh výrazne nižší, vynechal.
Rovnako podľa neho zavádza verejnosť aj pri raste HDP. „Premiér sa teší z predpokladaného rastu 0,9 % oproti 0,4 % v Nemecku. Ešte v decembri však rátal s 2,5 %. Realita je taká, že medziročný rast HDP v druhom štvrťroku bol len 0,4 %. Česko má pritom rast 2,4 %. Tak sa pýtam, máme sa už tak dobre, že sa porovnávame len s Nemeckom? Alebo máme rovnako silnú ekonomiku ako oni?“ dodal Viskupič.
