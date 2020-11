Wiezik: Jednorázové výrobky sú problémom, nezáleží na tom, z čoho sú

Bratislava 13. novembra (TASR) – Jednorazové výrobky sú problémom, a je jedno, z akého materiálu sú vyrobené, či z dreva alebo plastu. Uviedol to europoslanec Michal Wiezik (SPOLU) v diskusii Európa v klimatickej pohotovosti, ktorú organizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.



Na podporu cirkulárnej ekonomiky by sa podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH) mali využiť finančné zdroje z fondu obnovy Európskej únie.



„Vnímam ako problematickú vec nahradzovania plastov produktmi z dreva. Navýšiť ťažbu dreva, aby sme nahradili plastové lyžičky drevenými, je vec, ktorá bude mať negatívne dosahy," tvrdí Wiezik. Myslí si tiež, že v prípade odpadov a jednorazových obalov by mal byť hlas ulice silnejší.



Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky zároveň hovorí, že jednorázovosť nevplýva na hygienu alebo predchádzanie infekčnosti. Dokazuje to podľa nej štúdia. „Zákaz jednorazových plastov tu je, ale prišla pandémia a tento zákaz zastavila. Vidíme gastro prevádzky, ktoré nie sú v tomto prípade nijako regulované," priblížila.



Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) povedal, že Európsky parlament bude chcieť presadiť, aby sa na trh uvádzali recyklované výrobky. Hojsík chce tlačiť na to, aby ktorékoľvek plasty, ktoré idú na trh, boli recyklovateľné v plnej miere, aby sa dali vrátiť späť do cyklu. „Väčšina plastov, ktoré sa u nás vyzbierajú, sa poriadne nerecyklujú, lebo sú to zmesi, alebo sú ťažko recyklovateľné," poznamenal.



Štefanec podotkol, že SR je v recyklácii za európskym priemerom. „Preto si treba vážiť akékoľvek aktivity, ktoré k tomu prispievajú," dodal. Ak si podľa Štefanca Slovensko stanoví cieľ, že recyklácia bude priorita, tak fond obnovy je na to vhodným nástrojom.