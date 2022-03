M. Wiezik: Prichádza čas pretaviť odporúčania do reality

Bratislava/Brusel 1. marca (TASR) - Slovenský europoslanec Michal Wiezik (PS) oceňuje, že v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) patria k najdiskutovanejším témam klimatické zmeny a ochrana životného prostredia.



Zdôrazňuje, že prichádza čas, aby sa odporúčania pretavili do reality a legislatívy. Vyzdvihuje odporúčania ohľadom environmentálneho vzdelávania, zlepšenia dobrých životných podmienok zvierat, či udržateľného poľnohospodárstva.



Problémy súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy boli podľa Wiezika účastníkmi konferencie identifikované ako jedna z najväčších aktuálnych výziev a priorít EÚ. "Pevne verím a dúfam, že to moji kolegovia a kolegyne v europarlamente naprieč frakciami budú brať s dostatočnou vážnosťou," dodal Wiezik.



Vyzdvihuje, že CoFoE dáva občanom členských krajín Európskej únie priestor vyjadriť sa k budúcemu smerovaniu EÚ. "Je to príležitosť ukázať, že ľudia majú moc rozhodovať o tom, na čom im záleží a že ´Brusel´ nie je nejaké vzdialené miesto, kde sa rozhoduje o ich životoch bez ich pričinenia," povedal europoslanec.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Jednou z jej súčastí sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov. Tie sa od septembra 2021 do februára 2022 stretli trikrát.



Panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Tie budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.