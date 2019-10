M. Žiaková generálnou riaditeľkou MAAE nebude, stiahla kandidatúru

Bratislava 26. októbra (TASR) – Predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) Marta Žiaková stiahla kandidatúru na post generálnej riaditeľky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a do boja o túto pozíciu v pondelok (21. 10.) nezasiahla. Dôvodom stiahnutia kandidatúry bola predbežná nedostatočná podpora slovenskej kandidátky medzi zástupcami 35 krajín rady guvernérov MAAE, uviedla pre TASR riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová.



"Predsedníčka ÚJD SR stiahla svoju kandidatúru v súlade s vopred dohodnutým postupom schváleným vládou SR, po konzultáciách s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí," uviedla Vachová. Podľa výsledkov predbežného zisťovania preferencií vyhláseného švédskou predsedníčkou Rady guvernérov (RG) MAAE, nemala šéfka slovenského ÚJD dostatočnú podporu.



V prvom kole voľby nového generálneho riaditeľa MAAE si v pondelok 21. októbra rada guvernérov MAAE vyberala medzi Lassinom Zerbom z Burkini Faso, Rumunom Cornelom Ferutaom a argentínskym kandidátom Rafaelom Grossim. Do druhého kola postúpil Cornel Feruta so 17 hlasmi a Rafael Grossi, ktorý získal o jeden hlas menej. "Vzhľadom na to, že ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov, bude švédska predsedníčka RG MAAE pokračovať v neformálnych konzultáciách s členmi RG MAAE," uviedla Vachová.



Rada guvernérov MAAE volí nového generálneho riaditeľa potom, čo v júli zomrel bývalý šéf tejto inštitúcie, Japonec Jukija Amano. Zvoleného kandidáta musí následne potvrdiť Generálna konferencia MAAE. Rada očakáva, že nový GR MAAE nastúpi do funkcie najneskôr od začiatku budúceho roka.