M. Žiaková: Radiačná situácia na Ukrajine a na Slovensku je bez zmeny

Bratislava 2. marca (TASR) – Na Ukrajine ani na Slovensku nedošlo k zmene radiačnej situácie a zvýšeniu hodnôt radiácie, nič také nezaznamenal ani monitoring medzinárodných organizácií. Pred rokovaním vlády to uviedla predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Marta Žiaková.



Za problém však označila fakt, že po obsadení bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle ruskými vojskami ostal v areáli personál, ktorý nemá možnosť vystriedať. "Je to predsa len školený personál, ktorý tam vykonáva činnosti, a bolo by potrebné, aby ho mohli vystriedať rovnako kompetentní vyškolení kolegovia," dodala.







Upozornila, že pobyt ruských vojsk v tzv. zóne vylúčenia, ktorá sa týka jadrových zariadení je z hľadiska medzinárodných dohovorov neakceptovateľný. "K tomu smerujú aj výzvy medzinárodných organizácií v oblasti jadrového dozoru, aby bola zaistená bezpečnosť jadrových zariadení, aby neboli aktom agresie," dodala.



Nemyslí si, že sú na mieste obavy z cieleného zásahu jadrových zariadení zo strany Ruska, upozornila pritom, že i samotní Rusi prevádzkujú jadrové elektrárne a vedia, aké by to malo dlhotrvajúce dôsledky, a to i na území Ruska v susedstve Ukrajiny. „Samozrejme, nikdy nemožno vylúčiť, že pri bombardovaní dôjde k zasiahnutiu, preto je potrebné vytýčiť veľkú oblasť, v ktorej nemôže dôjsť k zásahu voči elektrárni,“ zdôraznila.