M. Žilinka chce účinnejšiu ochranu pred nepríčetnými páchateľmi

Bratislava 8. novembra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na chýbajúcu právomoc prokurátora bezodkladne umiestniť obvineného páchateľa činu inak trestného do zdravotníckeho zariadenia. V liste predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) navrhuje preto zmenu Trestného poriadku. Úprava má podľa neho zabezpečiť účinnejšiu ochranu pred nepríčetnými páchateľmi nebezpečnými pre spoločnosť.



V súčasnosti musí byť podľa Žilinku obvinený vo väzbe okamžite prepustený z väzby na slobodu a to aj v prípade, ak sa konštatuje jeho nepríčetnosť v spojení s nebezpečnosťou jeho pobytu na slobode. "Takýto páchateľ môže nielen seba, ale aj iné osoby (najmä poškodených), bezprostredne v čase po prepustení z výkonu väzby, do času jeho umiestnenia v zdravotníckom zariadení, ohrozovať na živote a zdraví," uviedol na sociálnej sieti.



Na príkaz prokurátora na dočasné umiestnenie obvineného do zdravotníckeho zariadenia by nadviazalo civilné detenčné konanie. Adresovanie listu predsedovi parlamentu zdôvodnil generálny prokurátor naliehavosťou zmeny. Prebiehajúce pripomienkové konanie k novele Trestného poriadku podľa neho nepredstavuje dostatočne rýchly a razantný legislatívny nástroj na dosiahnutie účelu podnetu.