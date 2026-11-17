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M. Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátora OP Nové Zámky
Novozámocký prokurátor J. K. je vyšetrovateľom Policajného zboru trestne stíhaný pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
Autor TASR,aktualizované
Nové Zámky 17. novembra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátora Okresnej prokuratúry (OP) Nové Zámky J. K. Žilinka o svojom rozhodnutí informoval na sociálnej sieti.
Novozámocký prokurátor J. K. je vyšetrovateľom Policajného zboru trestne stíhaný pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Toho sa mal dopustiť v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora. „Okrem toho je proti nemu na Najvyššom správnom súde SR na návrh krajského prokurátora v Nitre začaté disciplinárne konanie pre viacnásobné závažné disciplinárne previnenie a viacnásobné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť zbavený funkcie,“ uviedol Žilinka.
Podľa jeho slov je dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora v danom prípade nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry. Žilinka zároveň pripomenul, že jeho rozhodnutie sa týka výlučne služobného pomeru prokurátora. „Žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania a disciplinárneho konania, vedených proti prokurátorovi,“ zdôraznil.
Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie svoju funkciu vykonávať.
Novozámocký prokurátor J. K. je vyšetrovateľom Policajného zboru trestne stíhaný pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Toho sa mal dopustiť v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora. „Okrem toho je proti nemu na Najvyššom správnom súde SR na návrh krajského prokurátora v Nitre začaté disciplinárne konanie pre viacnásobné závažné disciplinárne previnenie a viacnásobné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť zbavený funkcie,“ uviedol Žilinka.
Podľa jeho slov je dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora v danom prípade nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry. Žilinka zároveň pripomenul, že jeho rozhodnutie sa týka výlučne služobného pomeru prokurátora. „Žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania a disciplinárneho konania, vedených proti prokurátorovi,“ zdôraznil.
Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie svoju funkciu vykonávať.