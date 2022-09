M. Žilinka: K zmenám ústavy treba pristupovať veľmi zodpovedne

Bratislava 1. septembra (TASR) - K zmenám či doplneniam Ústavy SR treba pristupovať veľmi zodpovedne a po dôkladnom zvážení nevyhnutnosti jej úprav. Pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR to na sociálnej sieti uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



Ústava SR je podľa jeho slov kvalitná a moderná. "Text ústavy sám o sebe však nestačí. Potrebné je v prvom rade jej jednotlivé články, ich ducha, uvádzať do každodenného života a podľa ústavy sa aj správať, nie len to tvrdiť," podotkol.



Ako ďalej uviedol, ústava je základný zákon štátu s najvyššou právnou silou vyjadrujúci základné spoločenské hodnoty, na ktorých je postavená SR. Predstavuje základ právneho poriadku SR, ktorú definuje ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.