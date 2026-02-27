< sekcia Slovensko
M. Žilinka nemá informácie, ktoré by potvrdzovali manipuláciu volieb
Bratislava 27. februára (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka nemá informácie, ktoré by potvrdzovali manipuláciu volieb. Uviedol to v reakcii na novinárske otázky k možnému zrušeniu hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) totiž zámer odôvodňoval obavou z možného manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
„Ja nemám žiadne informácie potvrdzujúce nejakú údajnú manipuláciu volieb,“ vyhlásil Žilinka s tým, že neeviduje a nie je si vedomý manipulácie pri parlamentných voľbách v roku 2023.
K samotnému návrhu, ktorý by mal do parlamentu prísť na najbližšej schôdzi, sa vyjadriť nechcel. „Nepoznám ten návrh a nepoznám ani motiváciu, ktorá k nemu vedie. Vláda SR, ako aj poslanci majú právo obracať sa s návrhmi do NR SR a NR SR má právo prijať akýkoľvek v podstate zákon, pokiaľ je v súlade s Ústavou SR a s našimi medzinárodnými záväzkami,“ dodal.
Do parlamentu by na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla, mal prísť návrh na zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Avizoval to Gašpar s tým, že zatiaľ nevie, či zmenu predloží vláda alebo poslanci. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajoval obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do NR SR SR prišlo opozičné hnutie PS. Premiér a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico to nevylúčil. Priblížil, že vláda takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí.
