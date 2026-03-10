< sekcia Slovensko
M. Žilinka: Opakované drobné krádeže tvoria zásadný podiel obvinených

Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Páchatelia opakovaných drobných krádeží predstavujú za prvé dva mesiace roka 2026 zásadný podiel na osobách obvinených a obžalovaných pre trestný čin krádeže. Upozornil na to Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti s tým, že predchádzajúce priestupkové konania neplnili výchovný, reparačný ani odstrašujúci účel.
„V januári 2026 bolo pre trestný čin krádeže obvinených celkom 605 osôb, z toho pre tzv. ‚horalkovú krádež‘ bolo vznesené obvinenie 322 osobám, čo predstavuje 53-percentný podiel. Obžalovaných pre trestný čin krádeže bolo celkom 481 osôb, z ktorých bolo pre tzv. ‚horalkovú krádež‘ 247 osôb, čo predstavuje 51-percentný podiel,“ uviedol Žilinka.
Doplnil, že vo februári bolo pre trestný čin krádeže obvinených 623 osôb, pričom 322 prípadov tvorili tzv. „horalkové krádeže“, čo predstavuje 52 percent. Obžalovaných bolo 436 osôb, z toho 218 pre tzv. „horalkovú krádež“, teda polovica prípadov.
Upozornil, že už len tieto údaje potvrdzujú, že u páchateľov opakovaných drobných majetkových deliktov predchádzajúce priestupkové konania a postih „neplnili výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel“.
Žilinka pripomenul, že novela Trestného zákona, ktorým sa doplnil trestný čin krádeže o tzv. „horalkové krádeže“ nadobudla účinnosť vlani 27. decembra. „Účelom tejto zákonnej zmeny bola ochrana spoločnosti pred páchateľmi opakovaných drobných krádeží, ich výchova a výchova ostatných členov spoločnosti, odstrašenie od opakovaných útokov proti majetku, ale aj reparácia škody a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou,“ objasnil.
