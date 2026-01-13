Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
< sekcia Slovensko

M. Žilinka označil novelu Trestného zákona od SNS za nezodpovednú

.
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Národniari chcú tiež novelou vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. januára (TASR) - Novela Trestného zákona z dielne poslancov SNS je nezodpovedná a krátkozraká. Vyhlásil to generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. Ich prijatie by podľa Žilinku predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu.

„Novela predpokladá závažné zmeny, ktoré sú navrhované bez akejkoľvek odbornej diskusie a analýzy. Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia. Pre navrhované zmeny nevidím žiadny vecný a ani rozumný dôvod. Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt. Navrhovanú legislatívu považujem za nezodpovednú a krátkozrakú,“ zdôraznil generálny prokurátor vo videu na sociálnej sieti.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Poslanci to odôvodnili potrebou racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.

Národniari chcú tiež novelou vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a znížila by sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
.

Neprehliadnite

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má