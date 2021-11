Žilinka: Paragraf 363 využijem vždy, keď na to budú splnené podmienky

Bratislava 4. novembra (TASR) – Paragraf 363 Trestného poriadku použije generálny prokurátor Maroš Žilinka vždy, keď na to budú splnené zákonné podmienky. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej. Tá vo štvrtok povedala, že generálny prokurátor by nemal v takej miere využívať ustanovenie paragrafu 363 Trestného poriadku.



"Aj keď ide o vyjadrenie politika, považujem za potrebné ubezpečiť tak pani ministerku spravodlivosti, ale najmä občanov Slovenskej republiky, že ustanovením paragrafu 363 a nasl. Trestného poriadku zverenú kompetenciu generálnemu prokurátorovi SR zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní, budem aplikovať vždy, ak zistím, že právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo policajta, alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon," uviedol generálny prokurátor. Zároveň tvrdí, že takto bude postupovať na základe návrhov oprávnených subjektov, alebo z úradnej povinnosti, a to bez ohľadu na ich počet. "A to preto, že podľa platnej právnej úpravy je to zákonná povinnosť generálneho prokurátora, nie možnosť. Inak by zákon porušil práve generálny prokurátor," povedal generálny prokurátor.



Žilinka ubezpečuje všetkých, že pri odstraňovaní porušenia zákonnosti, a teda aj pri aplikovaní paragrafu 363 Trestného poriadku, sa nenechá ovplyvňovať či podriaďovať nikým a ničím. Ako dodal, jediným imperatívom pre neho ako generálneho prokurátora SR je zákon.