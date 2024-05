Žilinka: Návrh zriadiť vyšetrovaciu komisiu k atentátu je nenáležitý

Bratislava 28. mája (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje návrh zriadenia medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za nenáležitý. Uviedol to v reakcii na návrh opozičnej parlamentnej strany SaS, ktorá o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii.



Navrhovaná medzinárodná vyšetrovacia komisia nemá podľa Žilinku oporu v slovenskom právnom poriadku. "Slovenský Trestný poriadok veľmi jasne určuje orgány prípravného konania trestného, ktoré vykonávajú vyšetrovanie - policajt, dozor nad zákonnosťou prípravného konania - prokurátor, a ktoré rozhodujú o zásahoch do niektorých ústavou garantovaných práv - sudca pre prípravné konanie," uviedol Žilinka.



Zároveň pripomenul, že v predmetnej veci sú slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní vedené trestné stíhania. K spoločenskému zmieru by podľa jeho slov prispelo rešpektovanie a dôvera v činnosť slovenských orgánov.



Strana SaS v utorok predstavila návrh na zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra, ktorej zámerom by malo byť predchádzať alebo vyšetrovať dezinformácie a dezinterpretácie týkajúce sa atentátu, ale aj prešetrenie možných pochybení v prípade vyšetrovania polície alebo úradu na ochranu ústavných činiteľov. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že prípadný vznik komisie bude možný až po ukončení vyšetrovania prípadu.