Žilinka považuje podanie prezidentky na Ústavný súd za účelové

Bratislava 18. septembra (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje podanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej na Ústavný súd SR, týkajúce sa výkladu ústavy v súvislosti s jeho činnosťou, za účelové. Povedal to v rámci svojho pondelkového vyhlásenia pre médiá.



"Som toho názoru, že návrh je účelový a spor o výklad ustanovení ústavy bol umelo vytvorený," zdôraznil Žilinka. Ide podľa neho o pokračovanie dlhodobého tlaku, spochybňovania a diskreditovania jeho osoby.



Prezidentka žiada Ústavný súd SR o výklad ústavy z dôvodu, že jej generálny prokurátor odmietol doručiť rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR o návrhoch obvinených na konanie podľa ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku. Žilinka tvrdí, že prezidentku po jej žiadosti požiadal o osobné prijatie, ale odpoveď nedostal. Podotkol, že nikdy nerozhodoval na základe ustanovenia paragrafu 363 s ohľadom na meno, priezvisko a status stíhanej osoby.



Ústava podľa neho nepriznáva prezidentke oprávnenie kontrolovať rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora v konkrétnych veciach. "Prezident SR nie je nadriadený generálnemu prokurátorovi," podotkol Žilinka s tým, že prezidentka nie je ani orgánom činným v trestnom konaní. Zdôraznil, že generálny prokurátor sa zodpovedá Národnej rade SR.



Dodal, že v rámci primeranosti je pripravený poskytnúť prezidentke informácie, ktoré sú potrebné na výkon jej funkcie. Deklaroval, že rozhodnutie Ústavného súdu SR bude rešpektovať.



Žilinka na záver svojho vyhlásenia povedal, že prijal vnútorné rozhodnutie, o ktorom už informoval svoju rodinu. "Vo veľmi rozumnom a primeranom čase bude o týchto zámeroch informovaná aj verejnosť," dodal s tým, že ide o reakciu najmä na útoky voči jeho osobe.



Prezidentka vo svojom minulotýždňovom podaní na Ústavný súd SR vyjadrila presvedčenie, že generálny prokurátor jej má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytovať súčinnosť.



Podľa Juraja Šeligu pôsobiaceho v mimoparlamentnej strane Demokrati by sa mal Žilinka vzdať svojej funkcie. Kritizoval, že generálny prokurátor v pondelok neodpovedal na otázky novinárov. Šeliga na popoludňajšej tlačovej konferencii zdôraznil, že je škandalózne, keď generálny prokurátor odmieta dať podklady prezidentke, ktorá má právomoc na neho podať disciplinárny návrh.



Žilinka ešte predpoludním povedal, že Šeliga stratil svojimi vyjadreniami všetky zábrany. "Žiaľ, je to s jediným cieľom, upútavať verejnosť, stiahnuť na seba pozornosť za akúkoľvek cenu," doplnil. Odmietol tvrdenia o tom, že mal koordinovať činnosť inšpekčného vyšetrovacieho tímu Oblúk. "To sú absolútne nezmysly," podotkol generálny prokurátor.