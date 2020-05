M. Žilinka: Považujem za predčasné sa vyjadriť vo veci kandidatúry

Bratislava 4. mája (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroš Žilinka sa zatiaľ nevyjadril k tomu, či sa bude uchádzať v nadchádzajúcich voľbách o funkciu generálneho prokurátora SR, respektíve bude kandidovať.



"Nateraz pokladám za predčasné sa v tejto veci vyjadriť," uviedol pre TASR Žilinka, ktorý figuruje medzi menami možných kandidátov, ktorí by mohli nahradiť súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorému sa končí v júni funkčné obdobie.



Žilinka pôsobil v rokoch 2005 až 2010 ako zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality ÚŠP. Následne od júla 2010 do apríla 2012 bol štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti je riaditeľom odboru ekonomickej kriminality ÚŠP.



V minulosti dozoroval také závažné kauzy ako podvod na nebankový subjekt Drukos, kde Najvyšší súd (NS) SR odsúdil majiteľa Františka Mojžiša právoplatne v roku 2012 na 8,5-ročný trest odňatia slobody. Ďalej dozoroval kauzu Transpetrolu, kde NS SR v marci 2018 odsúdil hlavného obžalovaného Ignáca Ilčišina na 11 rokov väzenia, a aj prípad exsiskára Ľubomíra Kosíka, ktorého NS SR v kauze zmeniek odsúdil napokon na 18-ročný trest odňatia slobody. Dozoroval aj kauzu Technopol Servis, kde je obvinený podnikateľ Marian K.



Žilinka spoločne s prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR Petrom Šufliarskym a advokátom Danielom Lipšicom mali byť terčom vražedného útoku. Z príprav vrážd obvinil koncom augusta 2019 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Alenu Zs., Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. Objednávka vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017. Objednávku prijala Alena Zs., ktorá stále čelí procesu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žilinku mali zlikvidovať za 70.000 eur. Tak on, ako aj Šufliarsky takmer zhodne uviedli, že motívom pripravovaných vrážd bola ich práca.