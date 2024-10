Žilinka: Prístup prokuratúry vo veci A. Kisku bol vysoko profesionálny

Bratislava 31. októbra (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) Prešov v trestnej veci exprezidenta Andreja Kisku svojím zdržanlivým a vecným spôsobom komunikácie i bezvýhradným napĺňaním zásady stíhania len zo zákonných dôvodov prispela k posilneniu dôvery verejnosti v právny štát i k orgánom prokuratúry. Vyhlásil to generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



Vyzdvihol spôsob, akým prešovská krajská prokuratúra od začiatku trestného stíhania exprezidenta poskytovala informácie o trestnom konaní. "Išlo o prístup prísne zodpovedajúci zákonnej povinnosti zdržanlivosti vyjadrovania prokurátora, plne rešpektujúci prezumpciu neviny. Prístup bez subjektívnych stanovísk, snahy o bulvarizáciu a verejného prezentovania vyjadrení, ktoré by neprípustne prispievali k preneseniu dokazovania do mediálneho prostredia," uviedol Žilinka. Upozornil, že prokuratúra si udržala vysoko profesionálny prístup i napriek útokom, osočovaniu a spochybňovaniu.



Bývalého slovenského prezidenta Kisku Krajský súd v Prešove uznal za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný.



Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155.000 eur. Kiska obvinenia odmietal.