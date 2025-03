M. Žilinka: Prokurátora J. Hassana z Banskej Bystrice našli mŕtveho

Bratislava/Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Jessyho Hassana našli mŕtveho. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.



"So žiaľom v srdci si dovoľujem rodine nebohého vyjadriť moju úprimnú sústrasť," napísal Žilinka.



Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková pre TASR potvrdila, že v sobotu (29. 3.) večer našli v Banskej Bystrici telo muža so strelným zranením bez známok života. „Pre určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva," objasnila. Dodala, že v prípade začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Podľa nej pre vyšetrovanie, ako aj pre citlivosť prípadu s ohľadom na rodinu, nebude polícia k udalosti poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti.



O prípade informovala televízia JOJ a Plus 7 Dní. Podľa médií našli v sobotu (29. 3.) večer v odstavenom aute na lúke v časti Banskej Bystrice prokurátora so strelným poranením. Mala sa pri ňom nachádzať zbraň.