< sekcia Slovensko
M. Žilinka: Rozhodnutie ÚS týkajúce sa Trestného poriadku je zásadné
ÚS SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch je zásadné. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Ústavný súd SR na dnešnom zasadnutí pléna prijal na ďalšie konanie môj návrh na začatie konania o súlade paragrafu Trestného poriadku s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu,“ povedal Žilinka.
Tvrdí, že pozastavenie účinnosti zamedzí možným „negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu“. Zároveň podľa Žilinku zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti.
ÚS SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel.
Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.
„Ústavný súd SR na dnešnom zasadnutí pléna prijal na ďalšie konanie môj návrh na začatie konania o súlade paragrafu Trestného poriadku s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu,“ povedal Žilinka.
Tvrdí, že pozastavenie účinnosti zamedzí možným „negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu“. Zároveň podľa Žilinku zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti.
ÚS SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel.
Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.