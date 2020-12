M. Žilinka sa po pohovoroch rozhodne, či navrhne kandidáta na šéfa ÚŠP

Bratislava 11. decembra (TASR) - Novovymenovaný generálny prokurátor Maroš Žilinka sa rozhodne, či uplatní svoje právo nominovať kandidáta na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) po pohovoroch s potenciálnymi uchádzačmi. Otázkou nominovania kandidáta sa bude zaoberať aj Rada prokurátorov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Generálny prokurátor Maroš Žilinka osloví prokurátorov, ktorých považuje za potenciálnych možných kandidátov a na základe výsledkov pohovorov rozhodne o uplatnení svojho oprávnenia," uviedla Tökölyová.



Predseda Rady prokurátorov Juraj Purgat skonštatoval, že otázkou nominovania kandidáta sa bude rada zaoberať. "Na podklade návrhov z prokurátorských rád navrhne svojho kandidáta po vypočutí."



Návrhy kandidátov na post špeciálneho prokurátora môžu kompetentné organizácie podať do 8. januára 2021 do 16.00 h. Poslanci Národnej rady (NR) SR majú špeciálneho prokurátora voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára 2021. Životopisy uchádzačov zverejní kancelária NR SR na svojom webe. Kandidáti budú musieť prejsť verejným híringom v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. NR SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.



Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.



Kandidátov môžu navrhovať poslanci NR SR, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV).