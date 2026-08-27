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M. Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS obráti na správny súd
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu (26. 8.) informoval, že nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Gašparovi v súvislosti s jeho dopravnou nehodou a nevyhovie tak protestu prokurátora.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 27. augusta (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona.
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu (26. 8.) informoval, že nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Gašparovi v súvislosti s jeho dopravnou nehodou a nevyhovie tak protestu prokurátora. Trvá na tom, že riaditeľ tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a prokuratúra žiadala nižší finančný postih.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.
Pellegrini začiatkom marca informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Podľa prezidenta žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie.
Žilinka podal v júli protest prokurátora proti prezidentovmu rozhodnutiu. Prokuratúra navrhovala, aby prezident SR napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Ako ďalej vysvetlil Žilinka, prezident v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom. Hlava štátu podľa prokuratúry okrem toho nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne.
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu (26. 8.) informoval, že nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Gašparovi v súvislosti s jeho dopravnou nehodou a nevyhovie tak protestu prokurátora. Trvá na tom, že riaditeľ tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a prokuratúra žiadala nižší finančný postih.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.
Pellegrini začiatkom marca informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Podľa prezidenta žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie.
Žilinka podal v júli protest prokurátora proti prezidentovmu rozhodnutiu. Prokuratúra navrhovala, aby prezident SR napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Ako ďalej vysvetlil Žilinka, prezident v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom. Hlava štátu podľa prokuratúry okrem toho nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne.