VIDEO: Maroš Žilinka sa stal novým generálnym prokurátorom

Na snímke nový generálny prokurátor Maroš Žilinka podpisuje menovací dekrét počas svojho vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave 10. decembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Profil nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku



Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., bol doteraz prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), pôsobil tam ako riaditeľ odboru ekonomickej kriminality.



Na post kandidáta na generálneho prokurátora ho navrhla Slovenská advokátska komora a poslankyňa za stranu Sme rodina Petra Hajšelová. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho zvolili 3. decembra vo verejnej voľbe, podporilo ho 132 zákonodarcov.



Maroš Žilinka sa narodil v roku 1970, v roku 1993 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Titul JUDr. získal v roku 2000 a titul PhD. po absolvovaní doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 2011.



Žilinka pôsobil v rokoch 2003 až 2005 ako prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR. V rokoch 2005 - 2010 bol zástupcom riaditeľa odboru ekonomickej kriminality ÚŠP.



Vláda Ivety Radičovej ho 14. júla 2010 s účinnosťou od 21. júla 2010 vymenovala na post štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR – vo funkcii pôsobil do 3. apríla 2012.



Od roku 2012 bol zástupcom riaditeľa odboru ekonomickej kriminality ÚŠP, od 1. januára 2018 je riaditeľom tohto odboru.



V minulosti dozoroval kauzy ako podvod na nebankový subjekt Drukos, kde Najvyšší súd (NS) SR odsúdil majiteľa Františka Mojžiša v roku 2012 na 8,5-ročný trest odňatia slobody. Dozoroval kauzu Transpetrolu na 11 rokov odsúdeného Ignáca Ilčišina a prípad exsiskára Ľuboša Kosíka, ktorého NS SR v kauze zmeniek odsúdil na 18-ročný trest odňatia slobody. Dozoroval aj kauzu Technopol Servis, kde je obvinený Marian K.



Ako vyšlo najavo počas súdneho procesu s obvinenými v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mal byť aj Žilinka spoločne s prokurátorom GP SR Petrom Šufliarskym a advokátom Danielom Lipšicom obeťou plánovanej vraždy. Obvineniam z prípravy vrážd čelí Zoltán A., ktorý v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uzavrel so špeciálnym prokurátorom dohodu o vine a treste a ktorého 30. decembra 2019 senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil na trest 15 rokov odňatia slobody.



Žilinka je popri rozsiahlej vedeckej a publikačnej činnosti z oblasti trestného práva tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR.

