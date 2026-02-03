< sekcia Slovensko
M. Žilinka sa v stredu vyjadrí k stretnutiu s premiérom R. Ficom
Opozičná SaS vyzvala premiéra, aby bezodkladne verejne vysvetlil okolnosti a obsah svojho stretnutia s generálnym prokurátorom.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v stredu (4. 2.) vyjadrí k stretnutiu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Zajtra o 10.00 h pozorne sledujte tlačový brífing, na ktorom sa vyjadrím nielen k prijatiu predsedu vlády SR na Generálnej prokuratúre SR,“ odkazuje Žilinka.
Na stretnutie premiéra s generálnym prokurátorom upozornil denník Postoj, podľa ktorého mal prísť v pondelok (2. 2.) predseda vlády do sídla generálnej prokuratúry. Podľa informácií denníka mal schôdzku iniciovať premiér.
Opozičná SaS vyzvala premiéra, aby bezodkladne verejne vysvetlil okolnosti a obsah svojho stretnutia s generálnym prokurátorom. Líder SaS Branislav Gröhling upozornil, že ide o mimoriadne znepokojujúcu situáciu. Premiérovo mlčanie o takomto stretnutí označuje strana za vážne ohrozenie dôvery v nezávislosť justície a právny štát, prehlbuje to podozrenia.
„O stretnutí premiéra s generálnym prokurátorom nevieme absolútne nič. Premiér sa nepostavil pred verejnosť, nevysvetlil jeho dôvod ani obsah. To je v právnom štáte neakceptovateľné, najmä keď tu máme ľudí blízkych premiérovi, ktorí čelia trestnému stíhaniu,“ uviedol Gröhling.
