M. Žilinka: V prípade preloženia policajta P. J. podáme správnu žalobu
Za nezákonné preloženie policajta z ÚIS do Levíc dostal rezort vnútra v minulosti od ÚOO pokutu 6000 eur.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. januára (TASR) - V prípade preloženia policajta P. J. z Úradu inšpekčnej služby na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach podá Generálna prokuratúra SR správnu žalobu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel v tomto prípade protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Šéf prokuratúry o tom informoval na sociálnej sieti. Hovorca Ministerstva vnútra SR pre TASR v reakcii uviedol, že posúdenie zákonnosti postupu bude predmetom konania pred správnym súdom.
„Zistené porušenie zákona spočívajúce vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) odstránené nebolo, vo veci bude podaná správna žaloba,“ napísal Žilinka.
Za nezákonné preloženie policajta z ÚIS do Levíc dostal rezort vnútra v minulosti od ÚOO pokutu 6000 eur. Celkovo za porušenie zákona a nekonzultovanie personálnych opatrení v polícii s ÚOO dostal už desaťtisícové pokuty.
