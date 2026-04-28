Utorok 28. apríl 2026
M. Žilinka vyzýva na zastavenie útokov voči verejne činným osobám

Na snímke generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: TASR - TASR – Maroš Herc

Rešpekt, slušnosť a zákonnosť musia zostať základom diskusie a prejavu názorov, zdôraznil Žilinka.

Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyzýva celú spoločnosť na zastavenie stále narastajúcich vyhrážok, urážok a útokov voči verejne činným osobám. Tiež na zastavenie neúcty a hrubosti vo verejnom priestore. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Rešpekt, slušnosť a zákonnosť musia zostať základom diskusie a prejavu názorov,“ zdôraznil Žilinka.
