M. Žilinka vyzýva na zastavenie útokov voči verejne činným osobám
Rešpekt, slušnosť a zákonnosť musia zostať základom diskusie a prejavu názorov, zdôraznil Žilinka.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyzýva celú spoločnosť na zastavenie stále narastajúcich vyhrážok, urážok a útokov voči verejne činným osobám. Tiež na zastavenie neúcty a hrubosti vo verejnom priestore. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Rešpekt, slušnosť a zákonnosť musia zostať základom diskusie a prejavu názorov,“ zdôraznil Žilinka.
„Rešpekt, slušnosť a zákonnosť musia zostať základom diskusie a prejavu názorov,“ zdôraznil Žilinka.