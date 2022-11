M. Žilinka: Vzdelanie, sloboda a demokracia sú vzájomné späté

Bratislava 17. novembra (TASR) - Vzdelanie, sloboda a demokracia sú vzájomné späté. Treba ich rozvíjať pre dobro občanov. Skonštatoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti pri príležitosti 17. novembra a výročia Nežnej revolúcie i Medzinárodného dňa študentstva.



"Vzdelanie, otvorená myseľ a schopnosť intenzívne a kriticky myslieť. To sú základy našej budúcnosti. Vzdelanie, sloboda a demokracia sú vzájomne späté. Sú to hodnoty, ktoré si musíme vážiť a rozvíjať ich pre blaho občanov Slovenska," uviedol Žilinka.



Pád komunistického totalitného režimu v Československu spustil brutálny zásah polície voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe. Demonštrácia a policajný zásah zo 17. novembra 1989 viedli k udalostiam známym ako Nežná revolúcia, ktorá znamenala zásadný demokratizačný obrat v Československu. Od roku 2001 si Slovensko pripomína udalosti 17. novembra štátnym sviatkom Dňom boja za slobodu a demokraciu.