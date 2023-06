Machaj: Schválený návrh je dobré riešenie problému financovania RTVS

Bratislava 20. júna (TASR) - Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj víta zmenu zákona o RTVS, ktorá prináša nový spôsob financovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie z verejných zdrojov. Schválený návrh považuje Machaj za dobré riešenie problému financovania RTVS.



"Umožní pokračovanie v nastúpenom trende a zabezpečí napĺňanie strategických cieľov z hľadiska rozvoja vlastnej tvorby, doriešenia technologického dlhu, podpory filmovej a televíznej produkcie a rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu," uviedol generálny riaditeľ RTVS. Zároveň ho mrzí, že sa nepodarilo schváliť zmenu, ktorá by nový model financovania RTVS zakotvila v ústave. "Vyhli by sme sa akémukoľvek spochybňovaniu v budúcnosti," dodal Machaj.



RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z novely zákona o RTVS, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady SR. Nový model financovania súvisí so zrušením koncesionárskych poplatkov, ktoré sa rušia od júla. Doteraz boli hlavným zdrojom príjmu RTVS.