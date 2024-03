Machaj: Zmeny v RTVS sú snaha o politizáciu verejnoprávneho priestoru

Bratislava 12. marca (TASR) - Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase je nástrojom spolitizovania verejnoprávneho priestoru. V reakcii na predložený návrh Ministerstva kultúry (MK) SR to v utorok povedal súčasný generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Myslí si zároveň, že na predloženej verzii nie je v koalícii absolútna zhoda.



"Návrh je politickým zásahom, ktorý spôsobí, že sa verejnoprávne médium dostane pod silný politický tlak," uviedol Machaj. "Tento spôsob je vyslovene uzurpátorský," dodal. Za výslovne politický orgán považuje navrhovanú programovú radu, ktorej väčšinu členov má voliť parlament. "Pripomína mi to časy komunizmu a cenzorov," poznamenal.



Odmieta zdôvodnenie, že zmena v RTVS je nevyhnutná v dôsledku zaujatosti a neobjektívnosti spravodajstva, upozorňuje, že tento dôvod vychádza z domnienok predkladateľov, nie relevantných faktov. Neakceptuje ani argumenty, že návrh novej organizácie vychádza z osvedčených zahraničných modelov. "Napríklad poľský model, na ktorý sa predkladatelia odvolávajú, je už v rekonštrukcii," upozornil. Je presvedčený, že jedným z hlavných zámerov návrhu je zbaviť ho mandátu.



Naznačil zároveň, že predložená verzia by sa nemusela zhodovať s tou, ktorou sa budú zaoberať zákonodarcovia. "Mám indície, že v koalícii nie je stopercentná zhoda na tejto verzii," uviedol Machaj.



Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa chce k legislatívnemu návrhu vyjadriť na tlačovej konferencii, avizovala ju na štvrtok (14. 3.).



Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo v pondelok (11. 3.) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.