Machala: Voľbu predsedu Rady STVR odhadujem na koniec septembra
Rada STVR funguje v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Voľba predsedu Rady STVR sa uskutoční v čo najbližšom možnom termíne. Na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá to uviedol podpredseda rady Lukáš Machala, ktorý spolu s generálnou riaditeľkou telerozhlasu Martinou Flašíkovou prezentoval Výročnú správu o činnosti STVR za rok 2024.
Machala odhadol, že k voľbe nového šéfa rady by mohlo dôjsť na prelome septembra a októbra. Zdôraznil však, že k voľbe príde až pri plne obsadenej rade a menovaní člena, ktorého má nominovať Ministerstvo kultúry SR. „Ak by k tomu prišlo predtým, mohlo by ísť o diskrimináciu voči novému členovi rady,“ vysvetlil. Vyjadril sa tiež, že svoju súčasnú kompetenciu viesť v pozícii podpredsedu rokovanie rady berie ako „skutočne dočasné poverenie“, nemá záujem ho predlžovať.
Rada STVR funguje v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Krošlák bol jedným zo štyroch členov rady menovaných ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou.
