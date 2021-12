Expert na obranu ocenil nasadenie vojakov, kritizuje komunikáciu Naďa

Bratislava 29. decembra (TASR) - Najvýraznejším úspechom rezortu obrany za rok 2021 je podľa experta na obranu a bezpečnosť Pavla Macka nasadenie Ozbrojených síl (OS) SR do riešenia reálnej krízovej situácie. Za najväčší problém označuje nevhodnú a neprofesionálnu komunikáciu šéfa rezortu Jaroslava Naďa (OĽANO). Spochybňuje tiež deklarovanú transparentnosť ministerstva. Zamerať sa treba podľa neho na chýbajúci dlhodobý plán výstavby ozbrojených síl.



Vojaci podľa experta v uplynulom roku ukázali potrebnú profesionalitu, empatiu a nasadenie a získali si sympatie občanov ako akcieschopná a nestranná ozbrojená zložka štátu, na ktorú sa občania môžu spoľahnúť. "Na škodu veci je, že do spoločného riadenia neboli zapojení styční pracovníci z iných rezortov," dodal Macko. Ocenil najmä nasadenie OS SR na evakuačné lety z Afganistanu.



Macko víta snahu rezortu obrany o podporu domáceho obranného priemyslu, "aj keď je to zatiaľ viac v polohe deklarácií". Kladne hodnotí jasný zahranično-politický kurz vedenia rezortu, dôraz na kolektívnu obranu a spoluprácu so spojencami.



Ohlasovaná transparentnosť ministerstva obrany sa podľa Macka skončila zverejnením zmlúv z minulého obdobia. "Ministerstvo síce sprístupnilo všeobecné dokumenty na rokovanie vlády k miliardovým nákupom. Avšak ani expertom nie sú prístupné základné dokumenty, respektíve požiadavky na obstarávanie bojových vozidiel." Zdôvodnenie potreby pásových a kolesových bojových vozidiel podľa neho nie je dostatočné a je slabo prezentované verejnosti.



Expert upozorňuje tiež na chýbajúci dlhodobý plán pre ozbrojené sily. "Ministerstvo pristupuje k súbežnej výstavbe ťažkej a strednej mechanizovanej brigády. To môže opäť ohroziť plnenie záväzkov v rámci NATO. Nie je jasné, či sú na to finančné prostriedky," komentoval Macko.



Otázniky podľa Macka vyvolávajú vysoké predpokladané počty techniky a zásadná zmena predchádzajúcich plánov. "Dnes sa v relatívnej tichosti zmenilo obstarávanie podporných vozidiel 4x4 na stovky podporných vozidiel 8x8, ktoré sú výrazne drahšie. Chýba dostatočné odôvodnenie." Hovorí, že prílišný dôraz vo verejnej komunikácii sa kladie na obstarávanie formou vláda - vláda. "Tieto obstarávania nie sú skutočnou súťažou a nie sú ani zďaleka tak transparentné, ako to zdôrazňuje minister."



Budúci rok by sa mal minister obrany podľa Macka venovať urýchlenému dopracovaniu dlhodobého plánu výstavby ozbrojených síl a ich vyzbrojovania a čo najskôr ho predložiť na schválenie vláde SR a prerokovanie Národnej rade SR. "Miliardové vyzbrojovacie projekty presahujúce jedno volebné obdobie si to priam vyžadujú. V praktickej rovine by sa ozbrojené sily mali venovať konsolidácii výcviku a štruktúr, ktoré boli výrazne zasiahnuté plnením úloh v súvislosti s pandémiou," uviedol Macko.