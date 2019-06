Maďari požiadali SR znížiť prietok Dunaja kvôli vyzdvihnutiu vraku

V komerčnej televízii TV2 zaznelo, že vrak vyzdvihnú najskôr v nedeľu popoludní, prípadne v pondelok ráno.

Budapešť 6. júna (TASR) - Riaditeľstvo maďarského vodohospodárskeho podniku OVF vo štvrtok požiadalo slovenskú partnerskú organizáciu, aby čiastočným znížením prietoku Dunaja napomohla urýchleniu poklesu jeho hladiny. Pomohlo by to vyzdvihnutiu vyhliadkovej lode Hableány, ktorá sa potopila 29. mája po zrážke s vyhliadkovou loďou v Budapešti, uviedla agentúra MTI.



Slovenská strana by v dohodnutom čase na štyri hodiny obmedzila prietok vody, čím by sa dosiahlo urýchlenie poklesu hladiny Dunaja, povedala hovorkyňa OVF Gabriella Siklósová.



Plávajúci žeriav Clark Ádám v stredu dorazil k prístavu predmestia hlavného mesta Újpest, kde zakotvil. Na to, aby mohol priplávať na miesto potopeného vraku, je potrebné, aby hladina Dunaja klesla pod 420 cm. V stredu začala hladina opäť mierne stúpať a napoludnie dosiahla 451 centimetrov. Kritickým bodom plavby žeriavu k miestu nešťastia je Margitin most.



Potápači pri Margitinom moste začali stabilizovať vrak lode a čoskoro by ho mali upevniť na laná potrebné na jeho vyzdvihnutie. Snahou tímu záchranárov je, aby sa potopené plavidlo podarilo vyzdvihnúť bez prelomenia jeho trupu.



Pri Moste slobody objavili v Dunaji vo štvrtok večer ďalšie mŕtve telo. Podľa spravodajského servera Ripost.hu ide o člena maďarskej posádky Jánosa P. Aktuálne je nezvestných ešte desať Juhokórejčanov a jeden člen maďarskej posádky.



K zrážke vyhliadkovej a výletnej lode došlo 29. mája krátko po 21.00 h pod Margitiným mostom. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí.