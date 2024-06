Maďarská aliancia zatiaľ nemá nominácie na predsedu

Bratislava 19. júna (TASR) - Kandidáti na predsedu mimoparlamentnej Maďarskej aliancie ešte nie sú známi, nominácie možno podávať do polovice septembra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Évi Pálinkás. Vedenie strany zatiaľ opustil jej podpredseda Örs Orosz.



"Miestne a okresné organizácie môžu do polovice septembra nominovať osoby na post predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. Zatiaľ nie sú žiadne nominácie," uviedla hovorkyňa.



Predseda strany a neúspešný kandidát na prezidenta Krisztián Forró mal už po prvom kole prezidentských volieb ponúknuť svoju demisiu. Republikové predsedníctvo ju však vtedy podľa slov hovorkyne neprijalo.



Orosz o odstúpení z funkcie podpredsedu strany informoval na sociálnej sieti. Odôvodnil to prebratím svojho podielu politickej zodpovednosti.



Strana po neúspechu v eurovoľbách avizovala voľbu nového vedenia, ktoré si má vrátane republikového predsedníctva Maďarská aliancia voliť na kongrese 28. septembra.