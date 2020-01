Maďarská komunitná spolupatričnosť predstavila svoj program v Komárne

Komárno 8. januára (TASR) - Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) predstavila v stredu v Komárne svoj volebný program, ktorý je založený na obnove právnej istoty v krajine reformou polície, prokuratúry i súdnictva, na rozvoji južných regiónov, na posilnení práv menšín schválením komplexného zákona o menšinách či zrušením zákazu dvojitého občianstva, ako aj na garantovaní proeurópskej politiky.



Právo platí pre každého, právo a právne verdikty sa nedajú kúpiť, konštatoval líder kandidátky Gyula Bárdos na margo udalostí, ktoré sa začali vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, a ktoré vyplavili množstvo "prepojení politických predstaviteľov súčasnej moci na mafiu".



"Chceme zmeniť vládu, a práve preto sme sa spojili, preto máme kandidátku, ktorá má vekový priemer 43 rokov - naša kandidátka je jednou z najmladších kandidátok," podotkol Bárdos, podľa ktorého na 150-člennej kandidačnej listine majú ľudí so skúsenosťami z veľkej politiky, ale aj z regionálnej i komunálnej politiky.



Maďarská komunitná spolupatričnosť chce podľa Bárdosa bojovať proti korupcii, chce zabezpečiť, aby sa členovia maďarskej, rusínskej či rómskej menšiny, ktorí podľa jeho vyjadrenia v uplynulých 30 rokoch boli znevýhodňovaní, cítili vo svojej vlasti ako doma. Ako príklad znevýhodňovania uviedol skutočnosť, že z politických dôvodov bola vedená diaľnica medzi Bratislavou a Košicami komplikovanejšou severnou trasou, pričom južným smerom mohla byť už dávno hotová. Líder poznamenal, že regióny južného Slovenska v uplynulých dekádach zaostávajú, pričom tamojšia slabá infraštruktúra a hospodárske možnosti trápia všetkých obyvateľov, nielen príslušníkov menšín.



"Chceme priniesť politiku pokoja a korektnej spolupráce so slovenskou demokratickou pravicou usilujúcou sa o zmenu vlády," povedal predseda Maďarského fóra Zsolt Simon.



Podľa predsedu hnutia Spolupatričnosť Szabolcsa Mózesa zmenu potrebuje Slovensko, ale aj maďarské spoločenstvo a maďarská politika na Slovensku. Podčiarkol, že pre maďarskú komunitu je šokujúca skutočnosť úbytku 110.000 príslušníkov maďarskej menšiny v uplynulých troch desaťročiach. Tento trend bude treba podľa jeho slov zastaviť.



Predseda Republikovej rady Strany maďarskej komunity (SMK) Peter Őry vyzdvihol nutnosť riešenia otázky financovania samospráv, ale aj zlepšenie ekonomickej situácie obyvateľstva v oblasti daní.



Volebné zoskupenie pozostáva zo SMK, hnutia Spolupatričnosť a Maďarského fóra. Zoskupenie týchto troch subjektov pod názvom Maďarská komunitná spolupatričnosť bolo vytvorené na báze hnutia Spolupatričnosť, ktoré do parlamentných volieb 2020 pôjde so spoločnou kandidačnou listinou, spresnil pre TASR tlačový tajomník SMK Róbert Králik.