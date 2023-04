Maďarské fórum ide do volieb so stranami ODS, DS, SRK a Za regióny

Bratislava 14. apríla (TASR) - Stredopravé subjekty Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska (ODS), Demokratická strana (DS), Strana rómskej koalície (SRK) a vznikajúca strana Za regióny sa spoja na jednej kandidátke v septembrových parlamentných voľbách. MF preto zmení názov tak, aby obsahoval všetky subjekty. V piatok podpísali memorandum o spolupráci, ktoré nazvali veľkonočnou dohodou.



Strany nejdú spolu do koalície, majú sa len spojiť na kandidátke, pričom subjekty ostanú zachované. "Nie je naším záujmom pohltiť jeden druhého," povedal na tlačovej konferencii šéf MF Zsolt Simon.



Subjekty spája občiansky a demokratický pilier, teda presadzovanie dodržiavania ľudských práv vrátane menšinových, ako aj podpora ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Subjekty sa tiež chcú zamerať na regióny, podľa Simona treba zastaviť vyľudňovanie vidieka, zmenšovať regionálne rozdiely, vytvárať konkurencieschopné poľnohospodárstvo, ako aj posilniť kompetencie regiónov, aby mali dostatok peňazí na svoj rozvoj. Ďalšími prioritami sú seriózne spravovanie štátu či podpora malého a stredného podnikania.



Zoskupenie je otvorené aj ďalším subjektom, politikom a osobnostiam, sú ochotní aj ponúknuť miesto lídra kandidátky. So subjektmi Jablko, Modrí či Demokrati zatiaľ nerokovali, no vedia si predstaviť spoluprácu. Červenou čiarou je pre nich Smer-SD, Republika, ĽSNS, SNS a Simon tiež deklaroval, že nepôjdu do vlády s Hlasom-SD.