Maďarské strany prerušili rokovania, nezhodli sa na odmietnutí Smeru

Bratislava 31. októbra (TASR) - Štvrtkové rokovanie piatich maďarských strán sa prerušilo. TASR o tom informoval tlačový tajomník mimoparlamentnej SMK Róbert Králik. Strany sa nedokázali dohodnúť na vylúčení prípadnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD. Kým SMK a neparlamentné strany Maďarské fórum (MF) a Spolupatričnosť ju odmietli, vládny Most-Híd a MKDA zatiaľ spoluprácu vylučovať nechceli.



Rokovania sa konali vo štvrtok v centrále SMK. Most-Híd a MKDA podľa Králika spoluprácu so Smerom-SD podmieňujú prípadným konsenzom maďarských strán, ktoré by sa dostali do parlamentu. Argumentujú podľa Králika tým, že vylučovaním strany zo spolupráce sa znižuje koaličná schopnosť prípadného spoločného subjektu.



Hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme pre TASR uviedla, že rokovanie ukončila SMK s tým, že požiadala delegáciu strán Most-Híd a MKDA, aby opustila rokovaciu miestnosť. "Urobili tak po tom, ako odmietli všetky kompromisné návrhy prezentované stranami Most-Híd a MKDA," priblížila Magdeme s tým, že strana je sklamaná z postupu SMK. "Ukázalo sa, že pre niektorých je aj po desiatich rokoch nenávisť oveľa dôležitejšia ako záujmy spoločnosti," dodala.



Králik pre TASR potvrdil, že SMK, MF a Spolupatričnosť budú v rokovaniach pokračovať. "Musia si vydiskutovať, akou formou by sa dala vystavať kandidátka," dodal Králik. Nevylúčil, že k rokovaniu sa opäť vráti aj celá pätica strán.



Rokovania podľa Mosta-Híd jednoznačne potvrdzujú, že pre SMK a Spolupatričnosť je naháňanie politických bodov dôležitejšie, ako zabezpečiť jednotné zastúpenie Maďarov. "My sa naďalej snažíme dosiahnuť to, čo je dôležité pre našich voličov, zabezpečiť zastúpenie Maďarov, národnostných menšín a regiónov v parlamente a vo vláde," doplnila hovorkyňa Mosta-Híd.



Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce. Nateraz sa na spolupráci dohodol len vládny Most-Híd s mimoparlamentnou stranou MKDA.